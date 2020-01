Starten på det nye året preges av store mengder nedbør

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Det var ventet lokalt kraftig regn i Namdalen torsdag, og Yr.no sendte ut oransje farevarsel. Enkelte steder kan det komme opp mot 100 mm regn i inneværende døgn.

Som følge av de store nedbørsmengdene er det også gult farevarsel for flom og jordskred i hele distriktet.

Flere fergeavganger innstilt Uværet fortsetter å skape utfordringer for fergetrafikken i distriktet. Disse avgangene er innstilt på grunn av været.

Det blir også en del vind, hvor det er kysten som er mest utsatt. Her kan det bli vind opp mot stiv kuling i kastene.

En NA-tipser har sendt oss bilde fra Høylandet, der det er fare for at det flommer over Kjølstadbrua.

I verste fall kan brua bli stengt inntil regnværet gir seg.