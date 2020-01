Odd Erling isolert på grunn av flomvannet

NAMDALSAVISA

RØTTESMO: – Det er stengt både overfor og nedenfor gården. Så jeg er isolert på Røttesmo, sier Hasfjord til NA.

Da han skjønte at flomvannet ville stige fredag, bestemte han seg for å kjøre til butikken for å handle ekstra brød og melk, før vegen ble ufarbar og stoppet for trafikk.

Kongehytta i fare

– Jeg klarer meg godt, det er ikke noe problem ennå. Men det er verre med hyttene ved elva. Ved den ene hytta – Kongehytta – står det over en meter vann, og vannet stiger fortsatt for fullt. Når den hytta drukner, kan flomvannet fortsette til neste hytte, sier Hasfjord og viser til at det er to hytter og et sanitærbygg som står oppført på Røttesmo, og som nå trues av vannmassene.

– Har du opplevd liknende før?

– I 2005 hadde vi 200-årsflom. Da druknet den ene hytta, mens vi måtte rive den andre og bygge nytt, sier han, som registrerer at flommene kommer mer hyppig.

– Det er ikke mer enn 15 år siden, så flommen kommer tettere og tettere. I løpet av 15 år har vi i Bjøravassdraget flom i hver og en av årets 12 måneder. I januar, april, juli, oktober og november, forteller Hasfjord.

Denne gangen trenger han ikke å bygge nytt. Årsaken at hyttene er bygd av tømmer, og tåler mer enn hyttene som ble tatt for 15 år siden.

– Hyttene ble bygd i tømmer nettopp på grunn av dette. I 2005 spurte jeg forsikringsselskapet om jeg ikke kunne få bygge høyere opp. Men fikk beskjed om at den skulle føres opp på nøyaktig samme sted, sier Hasfjord.

Utrygghet

– Hvordan oppleves det å bli flomrammet gang etter gang?

– Her på gården hos meg er det trygt og fredelig. Men det bor gammelt folk i nærheten. For dem blir det utrygghet, og det er ikke bra, svarer han mens vannet fortsatt stiger.

– Selv om det slutter å regne, tar det tre dager før flomvannet slutter å stige. Den store trusselen er dersom det blir blokkering i Namsen, sier han.

Hasfjord legger ikke skjul på at han frykter at forholdene skal bli enda verre. For prognosene i helga er ikke lystig. Nedbøren vil fortsette.

– Det meldes mer nedbør, så dette blir nok holdene på ei stund. Hvis det blir krise, kommer vi oss enda over med traktor. Men allerede lørdag kan den muligheten glippe. Samtidig kan folk bli evakuert med båt. Ola Fuglår kan ro folk over, sier han.

– Blir du ikke lei?

– Nei, det er sånn det bare er. Jeg blir ikke lei av naturen, man må bare tilpasse seg. Så lenge vi har strøm berger vi, svarer han.

– Men vi skulle hatt bedre infrastruktur på vegen og kommunikasjon. Hele strekninga er det kobberledning på internett. Det er dumt hvis dette drøyer ut, sier han.