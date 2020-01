På Leka begynner de å gå tom for varer

NAMDALSAVISA

LEKA: Fredag informerer ordfører Elisabeth Helmersen om at hun har vært i kontakt med Torghatten Trafikkselskap etter å ha fått informasjon om at det ikke bare er været som er grunn til at ferga har ligget stille de siste dagene.

- Det er en todelt årsak til at ferga ligger stille. Akkurat nå er været ene og alene årsaken, men vi har også blitt kjent med at ferga ikke har full motorkraft, sier Helmersen.

- Det jeg er opptatt av nå er at vi må ha en båt med full motorkraft, som kan gå når været faktisk tillater det.

Derfor har hun stilt krav om at en reservebåt må komme på plass.

- Vi har en positiv kommunikasjon med trafikkselskapet, som skal sjekke ut hva de kan gjøre.

Får flere konsekvenser

Når det kommer til konsekvensene av at ferga ligger stille forteller ordføreren at Bindal kommune har ordnet med legevakt for befolkninga på Gutvik.

- I tillegg har vi helsehjelp til dem som trenger pleie og omsorg, samt at hjemmehjelpen sørger for at de som trenger det får mat.

Helmersen har også vært i kontakt med butikkene på øya, som forteller at det begynner å bli dårlig stilt med enkelte varer.

- Det har ikke kommet varer siden nyttår, kommenterer ordføreren, som legger til at på lørdag må bøndene slå ut melka om ferga fortsatt ligger stille.

Medisiner er det foreløpig ingen krise med.

- Jeg vil si at vi er vant til dugnad på Leka, så folk må ikke være redd for å ta kontakt om det er noe de trenger hjelp til, sier Helmersen, som legger til at enkelte har tilbrakt de siste to nettene i Bogen fordi de ikke kommer seg heim.

- De få gangene ferga har gått har det blitt varslet om det like før, så folk har ikke rukket den.

Setter spørsmålstegn

Steinar Garstad er en av dem som ikke har vært heime på ei stund. Torsdag gikk turen til søstera på Garstad, mens han på fredag formiddag endelig kom seg heim.

- Jeg har nettopp fått skyss fra en oppdrettsbåt, og det ble egentlig en liten berg- og dalbanetur, sier Garstad, som ikke er ukjent med at ferga ligger stille og at det kan være utfordrende å komme seg heim.

- Vi var fem stykker som fikk skyss, men de skulle dra tilbake for å ta med seg enda flere.

Samtidig som han er glad for å ha kommet seg heim reagerer han på at ferga ikke gikk da han opplevde at vinden ikke var så sterk fredag formiddag.

- Når vi ser at værforholdene er slik at ferga egentlig kan gå så setter vi spørsmålstegn ved det, sier han.

Lekkasje på en sylinder

Driftssjef Jarle Rodahl i Torghatten Trafikkselskap påpeker at det er føreren av ferga som har det suverene ansvaret, og at han stoler på beslutningene som blir tatt.

- Det som er viktig er at vi setter sikkerheta til passasjerene framfor alt. Vi har hatt vanskelige værforhold, og kansellert mange av turene i 2020, sier han, som videre påpeker at det ikke stemmer at ferga har mindre motorkraft.

- Det vi har er en lekkasje på en sylinder. Det gjør at vi ikke vil belaste ferga så hardt, og derfor innstiller vi litt tidligere enn vi ellers ville ha gjort, sier driftssjefen.

Han legger til at de venter på deler for å fikse problemet, og beskriver situasjonen som beklagelig.

- Dette er ikke en situasjon vi ønsker å sette samfunnet i, og vi gjør vårt ytterste for å komme oss tilbake til normalen. Men når været er som det er nå tør jeg ikke spå når vi går igjen.