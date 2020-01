Etter tre døgn med isolasjon har Lekaferga gjenopptatt trafikken

NAMDALSAVISA

LEKA: Lørdag formiddag melder TTS at trafikken på strekninga Leka – Gutvik er gjenopptatt, etter at det kun har vært noen få avganger i løpet av de siste tre døgnene.

Isolasjonen har blant annet ført til at butikkene på øya har begynt å gå tom for varer, og det har vært et behov for å få fraktet over medisiner.

Nå som ferga igjen går ser det ut til at problemene vil bli løst i løpet av lørdagen.

Todelt årsak til innstilte avganger

Det har vært mye vind på strekninga de siste dagene, men det ikke bare er været som er grunn til at ferga har ligget stille opplyste ordfører Elisabeth Helmersen fredag.

- Det er en todelt årsak til at ferga ligger stille. Akkurat nå er været ene og alene årsaken, men vi har også blitt kjent med at ferga ikke har full motorkraft, sier Helmersen.