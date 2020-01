Nå sikter Jørn Frode nye mål

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: - Se, jeg fikk på meg reima selv! Ikke verst av den nybegynner det, sier Lund og ler mot Marius Ingebrigtsen.

Det er like før han skal i ilden på 15 m i Overhallas stevne lørdag ettermiddag, og for en nybegynner på skytterbanen er det greit å ha ungdomslederen i skytterlaget å støtte seg på, når man har spørsmål.

- Jørn Frode skyter i klassen nybegynner voksen, men han skulle skutt i klasse 1. Han er god nok til det, sier Ingebrigtsen mens han ser "nybegynner Lund" legge seg til for å sende av gårde sine prøveskudd.

Dattera er årsaken

Nå skal det dog sies at Lund ikke har de samme ambisjonene på skytterbanen som han hadde da han spilte fotball.

- Nei, jeg ble med på skyting fordi dattera er med. Og så ble vi voksne utfordret, og da måtte jeg jo trø til.

- Og det er?

- Veldig artig. Jeg er jo ikke ukjent med det å konkurrere, men jeg er faktisk ikke nervøs når jeg er med og skyter. Det er jo bare for moro, smiler han.

Mange nybegynnere

Det ble arrangert tre stevner i Namdalen i helga, og det er moro å se alle nybegynnerne som nå er med. Både i Lunds klasse, nybegynner voksen, men ikke minst i nybegynner ungdom. Det gleder ungdomsleder i Overhalla skytterlag, Marius Ingebrigtsen.

- Det er spennende at så mange vil prøve skyting, og så er det jo veldig artig at foreldrene også er med og prøver. Jo, dette kan bli bra det, sier Ingebrigtsen.

Disse vant

Det ble altså arrangert tre stevner i Namdalen i helga, alle med god deltakelse. I Overhalla ble det heimeseier i klasse 3-5 da Sindre Jule gikk til topps med 341. I dette stevnet oppnådde Trond Hyllnes, Vemundvik (V65) og Ove A. Sæternes, Nordre Skage (V55) begge 350.

Også i Nordre Skage sitt stevne ble det en Overhalla-seier i klasse 3-5, denne gang ved Christian Espenes, som slo Jule på flere innertreff. Begge fikk 342.

Her skjøt Tor Skomsvold, Vemundvik og Kjell Arne Larsen, Bjørnen begge 350 i klasse V73.

På Høylandet ble det bare skutt 25-skuddsprogram, og her var det mange som fylte opp med alle skudd i den innerste sirkelen: Even Johannes Fladvad, Nordre Skage (rekrutt), Trond Hylles, Vemundvik og Arve Lund, Kolvereid (V65), samt Tor Skomsvold, Karl Brøndbo, Høylandet og Kjell Arne Larsen, (V73).

Nevnte Jule i klasse 3-5 hadde for øvrig ei suveren helg - for også på Høylandet ble det seier. Her med meget gode 248.