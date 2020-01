Nødetatene rykket ut til bilbrann på Spillum

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Klokka 18.40 lørdag kveld meldte politiet at nødetatene hadde rykket ut etter melding om at en bil sto i brann på Sørsivegen på Spillum.

– Det var åpne flammer, og brannvesenet er framme og har fått slukket brannen, sier Solfrid Lægdheim, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Bilen sto parkert inntil et hus da brannen startet, og eieren av bilen hadde allerede startet slukking da brannvesenet ankom.

Ukjent brannårsak

Politiet opplyser at ingen har blitt skadd i brannen, og at det ikke var fare for spredning.

– Politiet har vært der og gjort undersøkelser, forteller Lægdheim klokka 19.15.

Bileier er avhørt og han har gitt sin forklaring til politiet. Hva som forårsaket brannen er ikke kjent på nåværende tidspunkt.

– Brannårsak er det for tidlig å si noe om, sier Lægdheim.

Det er opprettet sak etter hendelsen og politiet vil etterforske saken videre.