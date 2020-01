Kinoåret i Namdalen ble en nedtur – nå skal agent 007 redde 2020

NAMDALSAVISA

NAMSOS/GRONG/KOLVEREID: – Det har vært et helt greit år, men ikke mer enn det, sier Ingeborg Flornes, film – og programansvarlig ved Namsos kino.

Når vi nå har lagt bak oss 2019 kan man med kinobriller se tilbake på et tungt år. Totalt ble det solgt 11,3 millioner billetter i Norge, sammenliknet med 12,1 millioner billetter året før, viser tall fra Film og kino.

– Det kom ingen norsk storfilm. Der ligger svaret, sier Flornes.

For mest markant er nedgangen på hvor mange som har gått på norske filmer. Mens det i 2018 ble solgt hele tre millioner billetter til norske filmer, var tallet i 2019 i overkant av to millioner. Dette er en nedgang på hele 32 prosent.

Ser man bort fra barnefilmene var det et begredelig år for norsk film. Du må helt ned på 13. plass og «Amundsen» med sine drøye 200.000 solgte billetter for å finne en norsk film for voksne på topplista. I Namsos ga det seg utslag i at over 7.000 færre tok turen til kinosalen.

– I tillegg manglet den store utenlandske filmen. Det var nesten ingen som slo like godt til som i mange andre land, sier Flornes.

Selv om «Avengers: Endgame» gjorde det bra på norske kinoer, gjenspeiler ikke besøket det faktum at filmen ble tidenes mest innbringende på verdensbasis. Likevel ble det en grei avslutning på året.

– Det som berget året var høsten, og den har dratt opp sluttresultatet, sier Flornes. Hun forteller at det dårlige kinoåret ikke får store konsekvenser for kinodrifta i året som kommer.

– Vi har ei ramme som tar høyde for at det svinger i billettsalget, så det går helt greit. Men samtidig er vi avhengige av inntekter, sier hun.

Utfordrende drift

Ved Grong kino har det i det siste halvåret vært drift på frivillig basis av styret, etter at daglig leder Magnus Vestvik flyttet sist sommer. Dette har medført vesentlig redusert kapasitet på sensommeren og høsten – fra to kvelder med fire visninger, til én fast kveld med minimum to visninger.

– Det har vært krevende, men vi håper etter hvert å kunne øke kapasiteten igjen. Vi er fornøyd med besøket, spesielt økninga i besøk fra omlandet rundt. Det er tydelig at flere har fått øynene opp for muligheten til å se film i den nye og flotte kinosalen, sier styreleder og kinosjef Lena Formo.

Kinoen har hatt 1.441 færre besøkende i år, men snittet på visningene har holdt seg på samme nivå som i fjor. Det synes Formo er positivt.

– Vi ser lyst på det nye året. Vi har en plan om å sette opp filmer søndager og vil sette opp ekstra forestillinger på filmer som får gode besøkstall onsdager og eventuelt fredager, sier hun.

I likhet med Grong har Kolvereid kino nylig fått ny kinosjef. Og det har blitt en fin start for Anette Broteng Christiansen.

– Det har gått veldig bra, og både «Frost II» og «Tunnelen» har vært en stor suksess, sier hun.

Men også på Kolvereid har kinobesøket gått ned, med litt over 1.500 færre publikummere sammenliknet med i fjor. De kjører uansett på med like mange forestillinger i det kommende året.

– Vi ligger jevnt på noen og femti forestillinger, med en – og noen ganger to – forestillinger i uka. Det er det vi har kapasitet til, og det skal vi opprettholde, sier Broteng Christiansen, som også håper noen nyvinninger i løpet av året.

– Jeg har litt ideer til ting som jeg har lyst til å gjennomføre. Vi skal fortsette å ha et bredt utvalg av filmer som skal være for alle aldersgrupper. Jeg ønsker også å tilby mer gunstige tidspunkt for familiefilmer, og så skal vi være en kino for hele den nye kommunen.

Det lille ekstra

Med stadig økt konkurranse fra andre plattformer og tilbud har mange ment at kinoens glansdager er over. Men det tror ikke Flornes noe på.

– Det er vanskelig å spå. Men det vi vet er at kino som fenomen og kulturarena har opprettholdt sin sterke plass i over 100 år, til tross for nye tilbud og konkurranse. Det man må dyrke er at kinoen skal være en hyggelig og interessant arena. Så vi prøver å gjøre det lille ekstra for at vi skal gi publikum ei fin opplevelse, sier Flornes.

Den største publikumsgruppa på namdalske kinoer er familier, og det legges til rett for at det vises mange familiefilmer ved alle kinoene i Namdalen. Én gruppe har imidlertid sluttet å gå like mye på kino.

– Ei gruppe som var oftere på kino da jeg begynte var ungdom i videregåendealder. De er fortsatt mye på kino, men var oftere på kino før, sier hun.

Tror på opptur

Nå har et nytt kinoår startet og det kan se ut som at det blir en bedre årgang med flere storfilmer enn i fjor. Det er blant annet flere krigsfilmer og en viss agent som bærer løfter om bedre tider.

– «1917» er et epos fra første verdenskrig, og jeg tror det er mange som vil se den. «Flukten over grensen» er en ny norsk barnefilm om deporteringa av jødene under andre verdenskrig. Den er hjertevarm, knallbra og viktig. Og selvfølgelig blir «James Bond: No Time to Die» vårens største film, sier Flornes.

– Vi gleder oss spesielt til å vise filmen «A hidden life» med August Diehl i hovedrollen. Han er godt kjent i Grong fra innspillinga av «Dirk Ohm», hvor mange namdalinger var med, sier Formo, som i likhet med Ingeborg Flornes også forventer storinnrykk når James Bond vender tilbake på vårparten.

På Kolvereid er kinosjefen også opptatt av å satse på de norske filmene som kommer.

– Det kommer en del spennende norske filmer på vårparten, og synes det er riktig at vi prioriterer norske filmer. 2020 har allerede begynt veldig bra og jeg ser veldig fram til fortsettelsen, sier Broteng Christiansen.





Besøkstall for kinoene i Namdalen i 2019:

NAMSOS

1. Løvenes konge 2.343

2. Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul 2.015

3. Avengers: Endgame 1.480

4. Askeladden – I Soria Moria slott 1.158

5. Frost II 1.004

Totalbesøk 2019: 32.006

Totalbesøk 2018: 39.648

Nedgang: – 7.642

GRONG

1. Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul 333

2. Amundsen 216

3. Kaptein Sabeltann og Den magiske diamant 160

4. Avengers: Endgame 154

5. Askeladden – I Soria Moria slott 152

Totalbesøk 2019: 3.222

Totalbesøk 2018: 4.663

Nedgang: – 1.441

KOLVEREID

1. Frost II 535

2. Løvenes konge 276

3. Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul 270

Totalbesøk 2019: 4.267

Totalbesøk 2018: 5.792

Nedgang: – 1.525





Total nedgang for Namdalen: – 10.608





Mest sette filmer i Norge i 2019:

1. Løvenes konge 618.184

2. Avengers: Endgame 520.135

3. Joker 446.829

4. Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul 415.209

5. Frost II 387.089





Utvalgte storfilmer med premiere første halvdel 2020:

Bad Boys for Life

1917

Sonic the Hedgehog

Fjols til fjells

Torden

Mulan

Trolls – Verdensturne

James Bond: No Time to Die

Black Widow

Fast and Furious 9

Wonder Woman 1984