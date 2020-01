Nyttårskonsert med anerkjent organist i Ranem kirke

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Det har gått litt over et år siden det nye orgelet i Ranem kirke ble innviet, etter en lang prosess for å få planene realisert. Under innvielsen var den anerkjente organisten Bjørn Andor Drage som fikk æren av å spille. Nå tar han igjen turen til kirka, denne gangen for å spille under nyttårskonserten torsdag 9. januar.