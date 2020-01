– Namdalen er tyngden i trøndersk volleyball

NAMDALSAVISA

MOSJØEN: – Det er tydelig at volleyballsporten i Trøndelag er nødt til å ta noen skikkelige grep for å gjøre volleyball attraktivt. Så enkelt, men også innmari vanskelig, er det, slår Jim Nerdal fra Mosjøen Volleyballklubb fast etter å ha sett påmeldinga til finalene for klubblag i Trøndelag.