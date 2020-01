Følg Trøndelagsmøtet direkte

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Trøndelag fylkeskommune arrangerer Trøndelagsmøtet sammen med NHO Trøndelag og LO i Trøndelag.

Siden 2010 har Trøndelagsmøtet vært en møteplass for cirka 400 personer; lokalpolitikere, fylkespolitikere, rikspolitikere, rådmenn, sentrale beslutningstakere fra næringslivet, kunnskapsmiljøene, offentlige virksomheter i Trøndelag og andre samfunnsaktører.

Til sammen skaper deltakerne en arena for dialog, idéutveksling og et sted å komme i kontakt med sentrale personer fra ulike miljø i Trøndelag. Det er to dager med informasjon og debatt om sentrale tema for Trøndelag, nettverksbygging og sosial utfoldelse.

Program

Torsdag

11:00-13:00: Oppstart/velkommen

Siv Jensen, finansminister

Klimakrisen er både opplest og politisk vedtatt, blant annet av fylkestinget i Trøndelag. Hva gjør vi nå? Noen vil skru igjen oljekrana, mens andre mener det blir for drastisk. Hva slags muligheter har vi til vern, vekst og utvikling? Hva gjør det offentlige og hvordan påvirker finansbransjen bedriftene?

Vi møter blant andre:

Christine Spiten, gründer

Kikki Kleiven, klimaforsker

Hedwig Thiery Aresvik, Natur og Ungdom

Tord Lien, NHO Trøndelag

Tore O. Sandvik, fylkesordfører

Erlend Solem, samferdselsdirektør TRFK

Erik Ianssen, Selfa Arctic AS

Lars Haltbrekken, SV

Sivert Bjørnstad, Frp

Jens Ulltveit-Moe, Skift

Helene Øyangen Lindberg, Noprec

Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge

Rigmor Bråthen, DNB

Jan-Frode Janson, SMN

Stian Gårdsvoll, PWC

Anne Borg, NTNU

13:00-14:00 Lunsj

14:00-16:00

EU er vår viktigste partner, både når det gjelder handel, innovasjon og forskning. Etter 25 år med EØS-avtalen – hvordan fungerer den for Norge og Trøndelag. Vi ser også på trøndersk samhandling med resten av verden.

Vi møter blant andre:

Simen Ekern, journalist og forfatter

Espen Barth-Eide, tidligere utenriksminister

Steinar Krogstad, Fellesforbundet

Marit Arnstad, Senterpartiet

Gustav Witzøe, SalMar ASA

Per Jørgen Weisethaunet, Norbit

Erlend Gjønnes, Orkel

Jarl Gjønnes, Orkel

Lise Rye, NTNU

Gunnar Bøe, Sigma 2

Trude Parnas, Pharmaq

Jan Christian Vestre, Vestre AS

Nils Røkke, SINTEF

Lisbeth Vassaas, Innovasjon Norge

Bendik Nordgaard, kunstner

Ulf Sverdrup,NUPI

16:20: Flere sidearrangementer å velge mellom.

19:00: Middag og kunstnerisk arrangement

Fredag

09:00-11:30: Vi tar opp tråden fra gårsdagen og ser på internasjonale forbindelser, norsk og trøndersk økonomi og finans.

Vi møter blant andre: