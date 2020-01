Statens nyttårsgave til meg

NAMDALSAVISA

Tenk det. Jeg er 57 år og føler meg sexy i inngangen av det nye året. Ikke bare kan jeg se kvinnfolk, men jeg kan høre dem også. For en lykke.

Før eventuelle misforståelser oppstår vil jeg ettertrykkelig slå fast at jeg er lykkelig gift. Slik skal det være på min videre ferd i livet.

Men jeg gir meg ikke. Velværet jeg føler kan ingen ta fra meg. Det bruser i blodet. Jeg har allerede begynt å glede meg til våren og varmere vær. Da kommer de. De jeg aldri blir lei av – trekkfuglene.

For endelig har jeg fått høreapparat. Nå kan jeg høre fuglenes sang og allerede nå hører jeg lyder som jeg hadde glemt. Det største plusset er at jeg hører hva folk sier. Det er slutt på «hæ» og gjetting.

Hvorfor i alle dager har jeg ventet så lenge? Et liv med svekket hørsel tapper en for krefter. Det er slitsomt å måtte konsentrere seg. Så blir det oftere og oftere at en kutter å være med i samtaler hvor det er mye folk i lokalet. Spontaniteten forsvinner. Lyder det kjent?

Noen må føle seg truffet, for rundt en million nordmenn er rammet av nedsatt hørsel, og en rekke av dem gjør ikke noe med det. Jeg gikk og vaset slik fram til 2. januar 2020 da en dyktig audiograf på Sykehuset Namsos tilpasset apparatet mitt. Hvorfor somler vi slik med å få ordnet dette?

Skam? Nedsatt hørsel har hatt en skammens skygge over seg. Noen mener det er et tegn på alderdom, men hva er så galt med å bli eldre? Mange opplever hørselstap som et tegn på svekkelse og høreapparatet gjør det synlig. Da kan selvbildet få en knekk. Slik skal det da ikke være.

Det er interessant å lese om studien Ipsos MMI gjennomførte for Hørselhemmedes Landsforening (HLF) i 2018. Den viser blant annet at menn har en lavere terskel for å ta i bruk høreapparat enn kvinner. For en gangs skyld er vi flinkest til å ta vare på helsa.

Skjønnheten og høreapparat. Vi vil ta oss best mulig ut og der har mannfolk tatt etter damene i fullt monn. Vi har blitt forfengelig og da skal alt stemme fra topp til tå med og uten klær på.

Derfor kjøper vi samme brilleinnfatning som Vendela Kirsebom og de rådyre solbrillene som Brad Pitt bruker.

Når sist så du en reklame for en veltrenet brun kropp på stranda med nytt høreapparat?

Kan du dokumentere at du har sett det skal jeg spandere ei flaske vørterøl på deg.

De nye moderne høreapparatene vises knapt der de ligger på øret, ikke bak som tidligere. På jobb har måtte jeg fortelle at jeg har fått dem – ingen så smykkene. Hva mer har jeg fått på kjøpet? Jo, jeg kan lytte på Stones og P13 rett på øret når det måtte passe meg. En egen app gjør at jeg kan chatte med en robot, og selvsagt kan jeg styre apparatet med mobilen.

På kjøpet, ja. Ifølge studien til MMI var det hele 59 prosent av de spurte som ikke visste at høreapparatene blir betalt av Nav. I mitt tilfelle 16.000 kroner – det var statens julegave til meg.

Frykten er selvsagt at Erna og Siv begynner å kreve feite egenandeler. De som med beste samvittighet plukker av barn støtten til tannregulering.

Det er en grunn til at den gode støtteordninga ble etablert. De med svekket hørsel har eller vil få andre helseplager. Studier viser at de også er mer disponert for å utvikle angst, depresjon og demens enn dem med normal hørsel. Forebyggende tiltak har alltid noe for seg.

Så hva venter du på? Ikke vær like treg som meg fra den første tanken til handling. Det tok meg flere år, men nå er jeg der. Nå skal jeg få tegner Knut til å sjekke hørselen sin!