Stor pågang for nytt tilbud

NAMSOS: – Vi har fått langt flere henvendelser enn vi hadde ventet oss da vi startet opp i fjor høst, sier avdelingsleder Frode Båtnes ved Mestringsenheten for psykisk helse og rus i Namsos kommune.

I Namsos har et nytt tilbud vist seg å ha truffet et stort behov blant kommunens innbyggere. I oktober i fjor lanserte Namsos kommune det som heter Rask psykisk helsehjelp (RPH). Rask i denne sammenhengen må ikke forveksles med akuttpsykiatrisk hjelp.

– Hele ideen er å senke barrieren for å snakke om psykiske problemer, og samtidig ha tilbud hvor folk kan henvende seg før det går for langt, sier prosjektleder Elin Sivertsen.

Tydelig behov

Etter det ble kjent at Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember i fjor, økte pågangen på hjelpetelefonene hos Mental helse og Kirkens SOS betydelig. Ifølge VG er kapasiteten overskredet og de rekker bare å svare på rundt 60 prosent av alle henvendelser. Nylig bevilget derfor regjeringa ti millioner kroner for å styrke beredskapen på hjelpetelefonene. Det snakkes og skrives om ventelister for å få psykiatrisk behandling.

– Har dere merket økt pågang av folk som søker hjelp som følge av at et selvdrap har blitt en del av den offentlige samtalen?

– Nei, heldigvis. Det vi har sett er at antallet henvendelser over tid har økt og fortsatt øker. Slik at noe av det vi håper med et tilbud som dette er at vi skal slippe til så tidlig at psykisk sykdom ikke skal få en fatal utgang, sier Båtnes.

– Hvor mange henvendelser har dere hatt?

– Så langt har omkring 70–80 personer kommet i kontakt med oss gjennom RPH siden vi startet i oktober, sier Sivertsen.

Som sier at hovedhensikten med tilbudet er å være enda mer tilgjengelig og ta inn folk raskt når de har er et behov for hjelp eller noen å snakke med.

– Og det trenger ikke være akutt eller såkalt alvorlig. Kjenner du på symptomer på angst, søvnproblemer, sliter med å holde deg unna rus eller føler deg deprimert, kan du ta kontakt så hjelper vi deg til andre samarbeidsinstanser om ikke vårt tilbud er tilstrekkelig, sier Sivertsen.

– Hva skjer når folk henvender seg?

– Da snakker vi med vedkommende, og vi bruker ulike verktøy for å kartlegge hva som er problemet og eventuelt hva som er behovet, slik at det kan avklares raskt om de trenger en form for behandling, sier hun.

– For mange kan det at noen har tid til å høre på dem og tar det de sliter med alvorlig, ha en positiv effekt i seg selv, skyter Båtnes inn.

Kommunepsykolog i midlertidig stilling, Tom Verpe sier at i en del tilfeller har RHP en tydelig forebyggende effekt.

– Et eksempel kan være mennesker som viser symptomer på depresjoner, og som ved at de kommer tidlig i kontakt med oss kan hjelpes før sykdommen kommer så langt at det blir behov for mer omfattende utredning og behandling, sier Verpe.

Vil møte ungdom

Mestringsenheten for psykisk helse og rus har i til nå hatt i hovedsak kontakt med voksne over 18 år. RPH er et tilbud allerede fra 16 års alder.

– Har dere nådd dem mellom 16 og 18 år?

– Ja, og det er viktig med tanke på forebyggende arbeid blant unge mennesker, sier Sivertsen.

Hun sier at de har gjort observasjoner som underbygger behovet for en slik tjeneste som RPH.

– Mange av dem som henvender seg til oss her i Namsos går ikke gjennom fastlegen, men henvender seg direkte. Slik at det fanger opp mennesker som kanskje ikke vet hvor eller er usikre på hvordan de kan få hjelp, sier hun.

I løpet av våren tar kommunen tilbudet med seg ut for å møte unge mennesker.

– Vi har et godt samarbeid med Olav Duun videregående skole og Nord universitet, og planen er å møte alle førsteklassinger og førsteårsstudenter på de to undervisningsstedene for å holde kurs og samtidig synliggjøre psykisk helse og hva en kan gjøre hvis en har det vanskelig.

– Har tilbudet så langt hatt noen målbar effekt?

– Vi vet gjennom forskning at tidlig innsats virker og antallet henvendelser viser at vi har nådd ut til mange og kommet tidlig til slik at vi kan hjelpe folk eller lose dem videre hvis det er et behov for det, sier Sivertsen.