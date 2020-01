Savnet kvinne funnet gående langs E6

NAMDALSAVISA

GRONG: Det var klokka 19.43 lørdag kveld at politiet i Trøndelag gikk ut med en savnetmelding på en dement kvinne i 70-årene.

Personen var savnet fra en institusjon i Grong.

Litt over 20 minutter etter, klokka 20.06, opplyser politiet at den savnede kvinnen var observert gående langs E6 nord for Grong, og at det mest sannsynlig var riktig person det var snakk om.

- Det er gjort observasjoner på mulig riktig person på E6 nord for Grong. Til veifarende - kjør forsiktig - person har ikke på seg refleks, skrev politiet.

Like etter kom bekreftelsen på at riktig person var funnet, og at flere enheter var på tur til å ta hånd om den savnende.

På twitter takker politiet for for gode observasjoner fra publikum:

- Takker for gode observasjoner. Vi har nå kommet i kontakt med damen som blir tatt hånd om av personell fra institusjonen.