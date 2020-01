Nå får ungdommene i Bindal et sted å prate om det som er utfordrende og vanskelig

NAMDALSAVISA

BINDAL: To helsesykepleiere og en lege vil være tilgjengelig på Bindal helsestasjon en til to ganger i måneden nå som kommunen starter opp gratis helsestasjon for ungdom mellom 13 og 20 år. Hit kan ungdommene komme for å snakke om alt fra prevensjon, seksuell helse og graviditet, til rusmidler, fysisk aktivitet og kosthold.