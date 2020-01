– Flere unge er verken i jobb, utdanning eller på Nav. Det er bekymringsfullt

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Vi er redd for at gruppen ungdommer uten arbeid kan være høyere enn vi vet, uten at vi kan dokumentere eller bekrefte dette, sier Vareide.

– Det jeg er mest bekymret for, er at mange ungdom uten jobb ikke har noe med det offentlige å gjøre. Jeg ser flere ungdommer er uten jobb og ikke er i utdanning. Vi tror det kan være noen «skjulte» ledige som ikke er meldt hos Nav. Hvis ungdommen er motivert for jobb eller utdanning, vil vi selvfølgelig gjerne at disse tar kontakt med oss, legger Vareide til.

– Hvordan livnærer denne gruppen seg?

– Noen av disse kan selvfølgelig bo heime. Det kan gå i en periode, men går som oftest ikke i lengden, legger Rigmor Valen Bratland til.

Hun er leder på Nav i Ytre Namdal, som per november 2019 hadde 192 brukere i aldersgruppen 18 til 30 år.

– En del av disse har nedsatt arbeidsevne, noen er på tiltak, noen får sosialhjelp, mens en del er helt vanlige arbeidssøkere. Det er langt fra slik at alle som er registrert hos oss har behov for sosialhjelp. Men mange trenger hjelp for å få seg ut i jobb.

– Begynner tidlig

Ifølge tall fra Nav er 36 personer i Ytre Namdal under 30 år helt arbeidsledige. Forrige uke fortalte NA historien om Leif-William. Han er en av 44 uføretrygdede personer mellom 18 og 30 år i Ytre Namdal. I Trøndelag, Namdalen og resten av landet har antall uføretrygdede under 30 doblet seg de siste 10 åra.

Er man uføretrygdet, er man i utgangspunktet ikke registrert som bruker hos Nav.

– Det er en lang prosess, og gjelder personer med helsemessige utfordringer. Man skal ha vært gjennom en god del tiltak før man eventuelt blir uføretrygdet. Å være uføretrygdet betyr ikke nødvendigvis at man bare sitter heime. Per nå er rundt fem av de 44 uføretrygdede under 30 i aktivitet med en deltidsjobb, sier Vareide og legger til:

– Og selv om Nav kobles av, er vi behjelpelige dersom man møter opp på kontoret med ønske om å prøve seg i arbeidslivet igjen, sier han.

– Å være uføretrygdet betyr ikke at arbeidskarrièren er tapt, legger Rigmor Valen Bratland til.

– De siste ti årene har antall unge uføretrygdede økt hvert år. Hva skal til for å snu på trenden?

– Det som ofte skjer er at ungdommen faller utenfor skole og utdanning. Dette kan skje allerede etter fullført grunnskole. Vi lykkes med å få mange ut i arbeid, men noen må ha mer og lengre oppfølging, sier Vareide.

– Har dere nok ressurser til å følge opp alle?

– Vi kunne alltid hatt mer, men ut i fra befolkningstallet i Ytre Namdal har vi tilstrekkelig. Dette handler også om å bruke ressursene på en måte som gjør at vi ikke bare ordner problemet på kort sikt, men også kan gå dypere til verks for å gjøre disse til arbeidsdyktige ansatte. De som trenger dette aller mest er ungdomsgruppen, og det vil vi ha enda mer fokus på når nye Nav Nærøysund blir ferdig etablert, sier Rigmor Valen Bratland.

– Fagbrev sikrer jobb

– Hvilket utdanningsnivå har ungdommen som står utenfor arbeidslivet?

– For å si det slik: har man fagbrev eller høyere utdanning er man sikret jobb. Vi har ingen med fagrev som sliter med å få jobb. Vi har arbeidsledige som har fullført videregående, men ikke fortsetter slik at de får fagbrev.

– Hvordan stiller næringslivet seg til å ta inn arbeidskraft fra Nav?

– Slik jeg kjenner næringslivet i Ytre Namdal, er det slik at markedet krever en bakgrunn som for eksempel et fagbrev. I vårt arbeid for å få ungdom ut i jobb, jobber vi tett med næringslivet som stort sett er villige til å ta inn ungdom i arbeidstrening, sier Vareide.

– Arbeidsgivere er villige til å prøve en periode, men at dette fører til en god arbeidstaker på sikt, legger Bratland til.

Hun mener det nå er mange flere om beinet i arbeidslivet enn tidligere, og at utdanning i stor grad kreves for å få jobb.

– For et tiår eller to tilbake, var det ikke snakk om at man måtte ha fagbrev. Da kunne man ganske enkelt finne seg arbeid, selv om man ikke fullførte skolegangen. Nå etterspør arbeidslivet mer og mer.

– Hvordan skal man få de som har havnet utafor, tilbake i jobb?

– Flere ungdommer trenger motivasjon, og trenger på mange måter å bli koblet på livet. Det er viktig å møte opp, være villig til å være med, og ikke først og fremst tenke på lønn og arbeidstid første dag, sier Vareide.

– Mange har høye forventninger til arbeidslivet, og trenger å realitetsorienteres. Uansett hvilket yrke man velger må man begynne på «gulvet», sier Rigmor Valen Bratland.