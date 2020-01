Fra vinterlig juleturne til dampende het konsert i Singapore

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For ett og et halvt år siden ga Thomas Brøndbo ut låta «Heim et annet sted på jord» sammen med bror Bjarne – ei låt som ble skrevet av Trond Gunnar Skillingstad som en hyllest til Sjømannskirka. Den ble urframført under en konsert i Sjømannskirka i London høsten 2018, og fikk en varm mottakelse.