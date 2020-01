Salami, skinke og ost lå klar i store hauger da 360 skolebarn skulle trakteres

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det var lang kø da 4.-klassingene på Høknes barneskole kom til skolekantina mandag for å nyte sitt aller første gratis måltid med skolemat. Allerede ute i korridoren kunne gutta kjenne den fristende lukta av toast, men de fikk ikke storme inn for å sikre seg brødskiver, ost og ketsjup. Nei, langt ifra, her måtte alle gå pent og rolig og overholde plassen sin i køa.