Totalt 475 vil selge melkekvote

NAMDALSAVISA

Totalt har 475 melkeprodusenter meldt inn at de vil selge kvoter tilsvarende over 42 millioner liter i den ekstraordinære oppkjøpsordningen. Interessen er svært stor, ifølge seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet på direktoratets nettside.



Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote.