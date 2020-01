Godkjente utbygging med vilkår

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: – Kultursjefen i kommunen kom over et avisutklipp fra gamle Nordtrønderen og Namdalen for ei stund siden. Avisutklippet er fra den tiden de drev med planlegging av de store kraftutbyggingene i Indre Namdal, og det var tydeligvis dammen ved Namsvatnet og overføring av vann fra Namsen og til Limingen og Tunnsjøen dette handlet om, sier ordfører Stian Brekkvassmo.