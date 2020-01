Teaterklassiker på turne i Namdalen

NAMDALSAVISA

Turneteatret i Trøndelag er snart klare for turne med det oppsetninga «Dødsdansen» av August Strindberg.

Stykket handler om ekteparet Edgar og Alice som lever et forkvaklet liv på en isolert øy i skjærgården. De er blakke, forlatt av tjenerne og barna har flyttet ut. En dag dukker det opp en mann de kjenner fra før, og når Edgar plutselig får et hjerteinfarkt tas de første stegene i en «dance macabre» som kanskje vil endre tilværelsen for alltid.

Turneen kommer til seks steder i Namdalen. I tidsrommet 1. til og med 6. mars vises stykket i Flatanger, Jøa, Rørvik, Leka, Grong og Røyrvik.