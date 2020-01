Denne duoen kan sørge for opprykk til Rørvik

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM/ØRLAND: Med et scoringssnitt på hele 33 mål per kamp, står rødtrøyene med full pott i seriespillet før helgas møter med Tiller 2 og Ørland. Det plasserer Rørvik øverst på tabellen i 3. divisjonsavdelinga, til tross for to kamper mindre spilt enn tabellnabo NTNUI 2 på plassen bak.