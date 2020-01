Flombefaring på fv 17: – Dette er ikke noe vi kan løse over vedlikeholdsbudsjettet

NAMDALSAVISA

OVERHALLA/HØYLANDET: – Om det er heving av vegbanen og eller en kombinasjon av det og annen flomsikring som er den beste løsninga overlater vi til fagfolka, men det framstår klart at dette er noe fylket som vegeier må ta tak i rimelig raskt, sier leder for Hovedutvalg for veg, Hallgeir Grøntvedt (Sp).