Lyst på en middag fra fortida i helga?

Margbeinet er et opplevelsesmessig ytterpunkt – med gelatinøs tekstur og intens smak.

NAMDALSAVISA

Jeg har alltid drømt om et måltid inspirert av et ordentlig vikinggilde, gjennomført med primitiv innlevelse. Jeg vil gnage på bein, kaste dem fra meg over skulderen, skylle ned med øl fra horn, spise med hendene og ikke vie verken etikette eller kaloriinntak en eneste tanke.