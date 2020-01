Blir du oppringt av 112? Det er ikke politiet som er på tråden

NAMDALSAVISA

Politiet i Trøndelag advarer fredag om forsøk på svindel.

Operasjonsentralen påpeker at politiet ikke ringer ut med telefonnummer 112.

– Hvis du blir kontaktet av et slikt nummer er det forsøk på svindel, melder politiet.

– Det er et par personer som har blitt oppringt i dag, og som ringer til oss om dette. Folk flest har ofte en respekt for politiet og myndighetene, noe som gjør at det er større sjanse for at folk anser slike oppringninger som reelle. Men dette er altså ren svindel, advarer operasjonsleder Svein Aakervik i politiet i Trøndelag.

Politiet varslet om lignende svindelforsøk i fjor høst. Da var det flere politidistrikt over hele landet som gikk ut for å advare publikum. Politiets klare tilbakemelding er at politiet aldri ringer ut med nødnummeret – og at man på ingen måte bør besvare disse telefonene.