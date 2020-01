Lederen i elveierlaget har sagt opp

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Medlemmene i Namsenvassdraget elveierlag (NE) fikk fredag en mail, hvor det ble informert om at daglig leder Karina Moe har sagt opp sin stilling.



– Jeg valgte å si opp stillingen som daglig leder i NE rett før jul. Dette hovedsakelig på grunn av manglende motivasjon for å fortsette som faglig rådgiver for laget. Jeg føler at jeg ikke når frem i de viktigste sakene som angår forvaltningen av laksebestanden i vassdraget. I tre år på rad har jeg som faglig rådgiver, samt min vikar Martin Rognli Johansen, rådet styret og RS til å redesusere beskatningen av laksen ved å innføre en personlig sesongkvote og redusere døgnkvoten noe. Jeg respekterer at mange er uenige i mitt syn på hvordan laksen i Namsenvassdraget bør forvaltes. Det er viktig med saklig diskusjon og debatt rundt temaet, men jeg klarer ikke stille meg bak og forsvare den forvaltninga som flertallet i representantskapet (RS) ønsker å føre, skriver Moe i mailen.