Overlege med brannfakkel i Trønder-Avisa: – Direkte farlig hvis pasienter i Steinkjer må til Namsos

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Administrerende direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag opplyser at en gjennomgang av ressursfordelingen mellom de to sykehusene i helseforetaket kan ende i å flytte penger, personale og eller senger, men han er også åpen for at det kan gjøres endringer i oppgavefordeling og eller opptaksområder.