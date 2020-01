Personbil kjørte inn i tre i Lierne

NAMDALSAVISA

MURUSJØEN: Operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt forteller at to personer befant seg inne i bilen da den kjørte inn i et tre.

– Bilen skal ha holdt lav fart, og ingen av de involverte ble skadet.

Sjåføren ordnet med bilberging selv, og vegtrafikksentralen meldte i 17.30-tiden at vegen er stengt. Rundt klokka 18 ble et kjørefelt åpnet igjen, men vegtrafikksentralen skriver på Twitter at vegen blir stengt på nytt senere i kveld.

I 22.30-tiden lørdag kveld meldte vegtrafikksentalen av vegen igjen er åpnet.