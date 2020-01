- Jeg hadde trodd at den skulle komme på klassisk

NAMDALSAVISA

LYGNA: Det var nemlig i skøyting det endelig skulle sitte for libyggen. For under lørdagens 15 kilometer i fri teknikk under norgescuphelga i Lygna, var Bruvoll raskest av samtlige. I mål var han over 19 sekunder foran Magne Haga på andreplass. Tida ble 34,24,2.