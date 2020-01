Settenøy tror en eventuell Frp-exit kan komme ganske fort

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Det blir veldig spennende. Partiet har nå stilt noen krav for at vi skal fortsette å være med i regjeringssamarbeid med Venstre, KrF og Høyre. Men skal vi være med i regjeringa, må vi være sikre på at den går i en riktig retning, og hendelsene de siste dagene tyder ikke på det, sier Terje Settenøy.

Han sikter til at regjeringa har tillatt en mor med tilknytning til terrororganisasjonen IS å få komme heim til Norge.

– Det tar Norge og politikken Norge fører i helt feil retning. Med den avgjørelsen har vi begynt å forhandle med terrorister, som er ei utvikling vi ikke kan stå bak, sier han.

Kunne hentet ungene

Han mener ingen bør være overrasket over hva partiet hans mener.

– Vi ønsker selvfølgelig at ungene skal få komme til Norge, men ikke at mora skal få bruke ungene som pressmiddel. Fra enkelte andre partier og andre blir det hevdet at vi ikke kunne skille mor og barn. Selvfølgelig kan vi det. For det første skjer det i Norge hver eneste dag. Hvis noen ikke klarer å ta vare på ungene sine på en skikkelig måte, griper myndighetene inn og tar barna fra foreldrene. Vi kunne gjort det samme her, sier Settenøy.

Han mener at mor i dette tilfellet vil bli fratatt barna uansett.

– Da blir det veldig feil at noen skal bruke det at mor og barn ikke kan skilles som et argument for at også mor skal bli med heim. Hun har sluttet seg til en organisasjon som både Nato og FN har stemplet som en terrororganisasjon, og vi forhandler ikke med terrorister, sier han.

Det at partiet hans blir beskyldt for å ha dårlig moral mener han ikke henger sammen.

– Mor nekter å sende ungene til Norge uten at hun selv blir med. Barna er enn så lenge hennes ansvar, og da ligger også ansvaret for å gjøre det som er best for ungene på henne.

Åpner for flere

Hovedgrunnen til at Settenøy tror det blir hardt for Frp å fortsette i regjering er den presedensen som denne saken skaper for andre saker.

– Vi har 70 nordmenn som er fengslet i utlandet. De har også gjort straffbare handlinger på samme måte som denne kvinnen har gjort siden hun sluttet seg til terrorister. Skal vi bruke tid og penger på å hente dem heim også?

Han etterlyser også dem som snakker høyest om likestilling i denne saken.

– Det blir hevdet at vi må ha spesialordning siden det er snakk om ei kvinne. Menn og kvinner skal behandles likt, og da kan vi ikke gjøre slike kjønnsforskjeller. Det betyr at også mannlige SI-terrorister nå kan henvende seg til Norge og kreve å bli hentet heim.

Ikke utpressing

Terje Settenøy mener ikke kravlista som Frp har sendt til statsminister Erna Solberg og de andre samarbeidspartiene i regjeringa er utpressing for å få gjennom egne saker.

– Vi har hele tiden ment at vi har en felles politisk plattform i Granavolden-erklæringa. Men den kan ikke ta inn i seg riktig alle spørsmål, og de kravene vi nå har stilt er for å sikre at regjeringa går i riktig veg politisk.

Han tror en eventuell Frpexit kan komme ganske fort.

– Det er berammet et møte i sentralstyret i mars. Jeg tror det vil bli framskyndet til begynnelsen av februar. Avgjørelsen vil falle der, sier han.