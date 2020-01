Fremskrittspartiet ut av regjering

NAMDALSAVISA

OSLO: - Det er samlet sett ikke grunnlag for at Frp blir i regjeringa, sier partileder Siv Jensen.

– Vi får ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa Jensen på pressekonferansen.

Det var hjemhentingen av en 29 år gammel terrorsiktet kvinne fra Syria som fikk partiet til å si takk for seg.

– Vi har hele tida vært villige til å hente hjem uskyldige barn. Men vi kompromisser ikke med folk som frivillig har sluttet seg til terrororganisasjoner, og som aktivt jobber for å rive ned hele verdigrunnlaget som Norge er bygget på. Det fikk begeret til å renne over, sa Jensen.

Statsminister Erna Solberg (H) avholdt pressekonferanse rett etter Frp. Der sa hun at det ikke var mulig for henne og Høyre å handle av hensyn til ro i regjeringa.

– Jeg har respekt for at Frp har et annet standpunkt fordi dette var en vanskelig avveining. For meg var det riktig at gutten kom heim til Norge, og dermed fikk hjelp, sa statsministeren.