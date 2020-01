– Aldri opplevd så ekstremt med regn som dette

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi fikk melding fra en abonnement på Barstad mandag morgen om at han hadde mistet vannet. Vi rykket ut for å se. Da vi kom til området, fikk vi se at det hadde rast ut som følge av store nedbørsmengder, sier Svein Storø, som er avdelingsingeniør vann og avløp i Namsos kommune.