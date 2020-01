Veksten i fjell-landbruket skal fortsette

Nytt landbruksprosjekt i støpeskjea

For kommunene i Indre Namdal er landbruket en stor og viktig del av næringslivet. I regi av det nye og sammenslåtte landbrukskontoret for Lierne, Røyrvik og Namsskogan er det nå dratt i gang et nytt prosjekt som skal bringe den viktige næringa enda noen steg videre.