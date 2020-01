Et liv fylt med halvferdige prosjekter

NAMDALSAVISA

For et par år siden fikk jeg en strålende ide. Så lenge jeg kan huske har jeg hatt et lidenskapelig forhold til musikk, helt fra da Tracy Chapman og Dire Straits var fast lydspor i stua i barndomsheimen.

Men jeg fikk aldri lært meg å spille et instrument. Derfor bestemte jeg meg for at jeg skulle lære meg å spille bass. Sporenstreks ble rette kyndige forhørt, og planene var klare.

Jeg har alltid hatt stor glede av å lære meg ting, men tålmodigheten jeg er utrustet med er ikke alltid på samme bølgelengde.

Dette ga seg atter en gang utslag da jeg satte meg fore det nye målet om å bli Namdalens Geddy Lee (fra det kanadiske progrock-bandet Rush). For etter en intens fase med kartlegging av utstyr og muligheter, begynte selvbevisstheten å melde seg. Erindringene fra en svunnen tid dukket fort opp.

Som de fire årene jeg mimet spilling av ess-horn i korps. Som da gitaren ble solgt etter laber respons på mildt sagt lite musikalsk spilling. Eller den snart 80 år gamle krakken jeg brukte timevis på å pusse opp – bare for å gi opp prosjektet da det gjensto et par strøk med maling.

Og la oss for all del ikke snakke om alle bildene som burde funnet vegen inn i fotoalbum for lenge siden.

Den plutselige innsikten jeg fikk i mine egne prosjekter ballet på seg. Og det gikk opp for meg at jeg så en trend.

Episoden som for alvor fikk lyset til å gå opp for meg daterer seg noen år tilbake i tid. Helt siden jeg oppdaget det islandske bandet Sigur Rós for 15 år siden, har jeg vært dypt fascinert av islandsk kultur, og selvfølgelig det poetiske språket.

Jeg bestilte opptil flere bøker og cd-er for å gjøre alvor av planene om å lære meg islandsk. Det startet lovende, og ordforrådet steg raskt. Uttalen var etter det jeg kunne bedømme også rimelig spot on.

Noen måneder senere var jeg så heldig å møte en islending, og selvfølgelig måtte språkferdighetene tas fram. Lite visste jeg at det jeg sa var totalt uforståelig. «Det høres ut som at du snakker svensk», var dommen. Siden har de islandske lærebøkene samlet støv i hylla.

Og siden det å tørke støv er et prosjekt i seg selv, har jeg strengt talt ikke behov for enda flere prosjekter som samler flere av de små grå.

Så det er – om enn med et tungt hjerte å melde – stor sjanse for at drømmen om bass også går i dass.