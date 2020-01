Slakterens hemmelighet

For en smak! Den er unik – kraftig, potent og skikkelig saftig – forutsatt at kjøttstykkene håndteres riktig.

Nyretappen er en stykningsdel på undersiden av ryggbeinet hos storfe. Der ligger den som en beskyttende muskel for nyrene. Den har grove muskelfibre, mye sener på skrå og er vanskeligere å håndtere enn et filetstykke. Men for en smak! Den er unik – kraftig, potent og skikkelig saftig – forutsatt at kjøttstykket håndteres riktig.