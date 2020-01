Nå skal Helse Trøndelag ut på høring

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – En eventuell sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital vil ha store ringvirkninger for hele regionen. Det er veldig viktig at vi får belyst alle sidene ved denne saken, og da må vi åpne for at alle skal kunne bidra, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.