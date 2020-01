Saugestad kjørte ikke utforkonkurransen i Kitzbühel

Stian Saugestad vet han må prestere - føler han ikke får helt fart på skiene

– Det har vært tøffere å komme tilbake enn jeg trodde. Jeg føler at jeg kjører brukbart på ski, men det går rett og slett ikke fort nok. Kanskje tar jeg for lite risiko og foten for mye av gasspedalen, sier Stian Saugestad.