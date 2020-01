E6 sør for Grong åpen for trafikk igjen etter berging av vogntog

NAMDALSAVISA

GRONG: E6 var tidligere mandag sperret like sør for Grong som følge av berging av et vogntog.

– Et vogntog sperrer store deler av vegen. Ifølge Vegtrafikksentralen er det mulig for personbiler å passere, men helt umulig for større kjøretøy. Vi har en patrulje der, og en strøbil er også på stedet, sier politiets operasjonsleder Håvard Høyem til Trønder-Avisa klokka 11.50.

Han opplyser at vogntoget ikke har vært i en ulykke, men at noe har skjedd som gjør at det må berges.

I 12.30-tida melder politiet på Twitter at vogntoget har kommet seg videre og at trafikken går som normalt igjen.