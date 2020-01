Geologer besøker raset mandag: – Håper vegen kan åpnes så raskt som mulig

NAMDALSAVISA

RØDSEIDET, NÆRØYSUND: Leder for hovedutvalg veg, Hallgeir Grøntvedt (Sp), har allerede vært i kontakt med vegdirektør Eva Solvi og varaordfører i Nærøysund kommune Terje Settenøy. Grøntvedt sier at de følger situasjonen nøye og at geologer vil ta en ny vurdering av rasområdet kl 12 mandag.