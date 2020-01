Mer jubel for Grong - også på badmintonbanen

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: For samtidig med at Ane Appelkvist Stenseth ble beste norske kvinne i verdenscupen i sprintlangrenn og Grong VGS sikret seg NM-gull i volleyball, inntok Grong BK 1. plassen i lagserien i badminton for 1. divisjonslag i Midt-Norge.