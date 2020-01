Naboer frykter grunnarbeid kan føre til ras

– Huset vårt rister, og vi er bekymret

Naboene er redde for ras etter arbeidet med å tilrettelegge to hustomter startet opp på Kolvereid. Kommunikasjonsproblemer har ført til at omfattende fyllinger har blitt gjort uten søknad på plass.