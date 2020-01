Setter opp båtskyss til og fra Sør-Eitran

NAMDALSAVISA

NÆRØYSUND: På kommunens heimeside, skriver Nærøysund at det blir satt opp båtskyss til og fra Sør-Eitran fra og med tirsdag.

– Det bli ordnet båtskyss og videre transport til Kolvereid for beboere som er rammet av raset mellom Rød og Sør-Eitran. AtB har leid inn MS Helgeland Ekspress fra Lovundskyss AS til transport til og fra Sør-Eitran de kommende dagene. Ruten går for øvrig med taxi og buss til Kolvereid, skriver kommunen på sin heimeside.

Geologer besøker raset mandag: – Håper vegen kan åpnes så raskt som mulig Det sier leder for hovedutvalg veg i Trøndelag fylkeskommune, Hallgeir Grøntvedt (Sp), om situasjonen rundt raset ved Rødseidet i Nærøysund.

Jordras i Nærøy: Minst 20 personer er isolert og Jon Isach (12) fikk en brå start på dagen – Dette er det største raset jeg har sett med mine egne øyne, sier Jon Isach Lidal, som befant seg på «riktig» side av vegen da et over hundre meter stort jordras gikk ved Rødseidet i Nærøy natt til søndag.