Bobilen var for tung

NAMSOS: Namdal tingrett har dømt Namsen Auto til å betale tilbake 1,9 millioner og til å heve kjøpet av en bobil. Hovedbegrunnelsen for dommen er at da bilen ble lagt ut for salg, ble det oppgitt at den hadde en tillatt nyttelast på 900 kilo. Kontrollveiing av kjøretøyet på fabrikken i Sverige ett år etter kjøpet viser at bobilen da er tyngre enn oppgitt på vognkortet, og at den reelle nyttelasten bare er 452 kilo.