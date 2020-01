Sluttspurt for et skikkelig avtrede

Dette ser bedre ut enn at alle «stikker til skogs» eller stiller seg bak et hjørne når de må late vannet.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Når du sier det er for alle, så er det en helt riktig beskrivelse. For dette er ikke et anlegg bare for idrettsutøverne i skisenteret. Dette er for absolutt alle som bruker det flotte anlegget – året rundt, sier Hans Olav Aagesen.