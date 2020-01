Familieparken overtar hotellet

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Reiselivssatsinga på Trones styrkes ytterlig ved at Namsskogan Familiepark leier Namsskogan Hotell.

De to største reiselivsbedriftene i Namsskogan kommune har i flere år hatt et tett samarbeid. Per 1. februar integreres driften av hotellet fullt i Namsskogan Familiepark.

– Det er et viktig vegvalg for oss framover, sier parkleder Sarah Chirico-Wyss, som forblir daglig leder, i ei melding.

– Vi får utnytte mange ressurser både i forhold til personal, markedsføring og daglig drift. Vi har i 2018/2019 gjennomført et bedriftssammenslåingsprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge som viste tydelig hvor stort potensiale et slikt samarbeid ville ha.

Namsskogan Hotell har per i dag seks helårsansatte. Alle ansatte blir med videre i Namsskogan Familiepark. Hotellsjef Nina Jørgensen-Øberg går over til en ny stilling i kommunen i begynnelsen av februar.

– Nå eller aldri

– Det var litt «nå eller aldri», sier Chirico-Wyss.

Søket etter en ny hotellsjef som også vil være ansvarlig for salg er i full gang.

– Vi mener at det er en veldig spennende stilling med stor utviklingsmulighet for den rette personen. Den vil innta en nøkkelrolle i selskapet og være en pådriver for både park og hotell.

Øistein Moen, styreleder i Namsskogan Familiepark, hovedaksjonær og heleier av Namsskogan Hotell sier at det er en gledesdag på Trones:

– Det grepet som vi tar nå, vil bidra til forenklet drift og økt omsetningspotensiale. Vi har et tydelig mål om å øke omsetninga i løpet av de neste to årene. Samtidig er det viktig at vi framstår som et enhetlig produkt i markedet. Moen vil også innta en ny rolle i selskapet som arbeidende styreleder mens Chirico-Wyss er daglig leder.

Selv om drifta overtas fra 1. februar, er ikke alt på plass ennå.

– Navnet Namsskogan Familiepark vil bestå og fra nå av også omfavne hotelldelen. De ansatte ble informert på et allmøte på tirsdag og ser på det som en spennende ny mulighet. Det vil bli endringer, men kun til det bedre, sier parklederen.

Overskudd

Sesongen 2019 ble vellykket for både park og hotell. Besøkstallet lå som året før på rundt 40.000 personer, men med god kostnadskontroll går parken nå mot et solid overskudd.

– Det er ikke bare min fortjeneste. Klart, noen må sitte i spissen og ta beslutninger, men uten alle ansatte som dro i samme retning, hadde vi ikke klart denne forbedringen. Vi feiret det gode resultatet med en studietur til Kolmården Dyrepark i Sverige.