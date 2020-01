Her bidrar Fredrik til at sirkelen fortsetter

Det var riktig tid for meg å flytte nå.

– Gå høyt, og ha kort tid i bakken!

Trener Frank Brissach gir klare beskjeder til Øvereng og treningskameratene som denne kvelden er samlet i Ranheimshallen. Og treningsmljøet som Øvereng nå er en del av, er ikke til å kimse av. På hvert sitt område og alder er de fleste av utøverne helt i norsktoppen

Blant andre Ingar Kiplesund. Med Frank Brissach som trener slettet Kiplesund Norges lengstledevende utendørsrekord for menn. I 46 år hadde Kristen Fløgstad lengderekorden, før Kiplesund hoppet 8,10 i fjor.

– Det er klart det er spennende og moro å trene med utøvere som Ingar og de andre her. Det er hele tida noen å matche seg mot. Samtidig er det helt andre treningsfasiliteter enn det jeg var vant til heime. Det er bare å se her, så skjønner du, sier han og ser seg rundt om i Ranheimshallen.

For mens det ute både blåste sterkt og regnet vannrett denne kvelden, så var det ypperlige forhold i ei av Trøndelags to storstuer for friidrett.

– Jeg hadde suverene år i Overhalla, men for meg var det riktig tid å flytte nå, sier Fredrik.

Sirkelen fortsetter

I mange år var Eskil Skarland Fredriks trener. Nå overtar Brissach treningsansvaret i hverdagen. Det synes Brissach, som opprinnelig er fra Grong, er spesielt.

– Det er jo artig å ha en overhalling – en namdaling i stallen. og så er det litt ekstra artig for meg. For da jeg satset som ung utøver så trente jeg mye sammen med Eskil og Jan Kåre, og da sto pappa Kåre (Skarland) der og ga treningsrådene.

– Så sirkelen bare fortsetter?

– Hehe, ja det er en god beskrivelse. Selv om Fredrik trener i mi gruppe her, har jeg og Eskil fortsatt god dialog om Fredriks trening, sier treneren som i mange år har trent en rekke av Norges beste utøvere. Han var blant annet trener for Vebjørn Rodal i årene etter at Rodal vant OL-gullet i 1996.

Nå er Brissach trener for ei stor gruppe i Trondheims-regionen, som møtes flere dager for uka til trening under hans ledelse.

– Vi er ei homogen gruppe. Jeg tror det er bra for Fredrik å ha et slikt miljø. Uansett hva han trener her, så møter han noen som er like sterk eller sterkere enn seg, det være seg i sprint, på spenst eller i styrke. Det skaper utvikling, sier Brissach.

Vil se 46-tallet

Lørdag stiller Fredrik til start i NM innendørs i Bærum. I fravær av superstjerna Karsten Warholm er overhallingen den fremste favoritten. Dog uten at Brissach og Øvereng legger veldig mye i det.

– Innendørsløpene er bare for trening. Det er godt og artig å få en konkurranse i blant, men jeg legger ingen vekt på resultatene. Det er så ulikt i forhold til utendørs, at det egentlig ikke sier så mye om formen. I fjor hadde jeg jo 48,50 innendørs, mens jeg var på 47,03 utendørs. Det sier jo sitt, sier Øvereng.

Han er veldig fornøyd med treninga i vinter. Alt har gått på skinner, og trener Brissach tegner et optimistisk bilde på framgangen.

– I fjor løp han lav 47. Nå blir han «ett år bedre trent», og er i et mlijø der han får matchet seg hele tida. Jo, han bør løpe fort.

– Langt ned på 46-tallet?

– Det er jeg temmelig sikker på at han vil gjøre. Han løp jo på 47,03 i fjor, så det sier seg egentlig selv at han er god nok til å løpe godt ned på 46. Han er med i ei øvelse som det er styggvanskelig å hevde seg internasjonalt. Alle nasjoner har sprint på programmet, og det er over 200 land som driver med friidrett. Så Fredrik kunne jo valgt seg ei lettere øvelse, sier Brissach og ler.

Godt tilskudd

Latter er det mye av på treninga. Du skal ikke være mye sammen med treningsgruppa før du merker den gode og lune stemninga. Men bak humøret er det også mye alvor.

– Det trenes godt, og jeg er glad for at Fredrik har kommet inn i miljøet, sier nevnte Kiplesund.

Norges beste lengdehopper gjennom alle tider mener overhallingen både tilfører han, men også gruppa spisskompetanse.

– Han gir meg perfekt matching på både sprint og spenst. Det trenger jeg. I tillegg er det tæl i han. Han er villig til å legge ned det som kreves. Vi trenger slike i norsk friidrett, sier Ingar Kiplesund.

Spesifikk trening

Selv om utøverne i Brissachs treningsgruppe driver ulike øvelser, trener de mye sammen.

– Vi driver mye trening som alle har behov for, uansett hvilke øvelsesgruppe de tilhører, forklarer Brissach, og trekker fram ulike drill-, styrke- og spenstøvelser.

– Samtidig så trener nok Fredrik mer spesifikt enn tidligere. Vi har mange intervalløkter der det løpes 100- og 200-metere i høy hastighet.

– Det må til?

– Ja. Han driver tross alt med sprint, så han må trene på det han skal gjøre. Å løpe fort, sier Frank Brissach.