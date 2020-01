Mener Rørvik er moden for opprykk

Jeg mener vi har et lag som er bra nok for andredivisjonsspill.

RØRVIK: – Jeg har lenge sagt at jeg føler at Rørvik er klare for ett opprykk, og at vi godt kan spille i andredivisjon. Med det sagt, så er det fortsatt mye som skal klaffe for at vi skal rykke opp, konstaterer Rørvik-trener Anders Morken.