Solskinn og mye pent vær i vente

NAMSOS: Det har vært nok ei natt uten de store hendelsene for politiet i Namdalen.

– Det er ingenting i loggen, det har vært rolig over hele fjøla, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Sola titter fram

Etter en kald og snøfylt dag onsdag, blir det en litt annen værtype i Namdalen torsdag. Yr melder at det blir mildere, og temperaturene vil ligge rundt null grader de fleste steder. I indre strøk kan det bli ned mot fem kuldegrader.

Det meldes om oppholdsvær for hele distriktet, og mange steder blir det også et gjensyn med sola.

Trafikkmeldinger

På fylkesveg 770 på strekningen Sørlikorsen – Foldereid er det innsnevring i kjørebanen på grunn av vedlikeholdsarbeid, melder Statens vegvesen.

På strekningen Rød – Sør-Eitran på fylkesveg 7128 er det fortsatt stengt på grunn av jordras, og det kan ta to uker før vegen åpnes igjen.

Snarlig åpning blir det derimot på Melavegen, som har vært stengt siden uværet som herjet like etter nyttår.

Melavegen åpner til helga Fylkesveg 7052 – også kalt Melavegen – som ble ødelagt av flom først på januar, åpner igjen på fredag.

Dømt til å heve bobilkjøp

I dagens NA kan du lese at Namsen auto er dømt til å heve kjøpet av en bobil som det viste seg at hadde under halvparten av nyttelastkapasiteten som var oppgitt ved salg.

Etter å ha ventet lenge på fiberbredbånd på Øysletta, kan nå jubelen endelig slippes løs.

