Vi hiver kirka på sjøen

Biskop Herborg Finnset åpner for en debatt om hvilke kirker og kapell som bør fases ut.

Det var bare det som manglet; at også at kirkelederne har latt seg fange av sentraliseringsvinden.

Det var under biskopens nyttårstale i Nidarosdomen at Finnset kom med denne oppfordringa. Uten at hun selv ville gi noen eksempler på hvilke kirker og kapeller som skal fjernes. I praksis rives og hives på sjøen. For hvem vil kjøpe ei kirke eller tomta hvor det mest sannsynlig ligger en kirkegård?

De måtte ha samsnakket på forhånd, biskopen og tidligere preses Helga Haugland Byfuglien. For Byfuglien syntes at biskopen både var klok og fornuftig da hun tok opp dette.

Biskopen har rett i at det er viktig å finne løsninger på hvordan man skal stoppe forfallet av kirkebygg. I dag faller dette ansvaret på våre kommuner, som fra før av er hardt presset økonomisk.

Trekkfulle vinduer i store kirkebygg gjør at strømselskapene gnir seg i hendene og takker Herren for at hans ord blir spredd i slike bygg, og at det er mange av dem i hver kommune, spesielt i Trøndelag.

Biskopen sier det vil smerte å snakke og eventuelt vedta noe som helst. Det er på dette punktet at biskopen og hennes stab kanskje ikke skjønner rekkevidden over det som kan komme av reaksjoner. For her rører de ved hjerterota hos mange. Det er andre verdier enn selve byggene som står på spill.

Det er lett å kaste baller opp mot himmelen når en slipper å ta dem ned selv. Vi legger føringene, så får dere ordne det lokalt. Høres ikke det kjent ut?

Hva om biskopen tar en kikk i speilet og ser på hva de selv kan bidra med? En skal ikke banne i eller utenfor kirka, men å nevne Opplysningsvesenets fond, vil de sikkert ikke høre om i denne saken.

Det burde de absolutt. Fondet er en stor eiendomsaktør og er gode for milliarder av kroner.

Fondet, som er så nært knyttet til Den norske kirke, bør bli med på et spleiselag med kommunene. Slik at vi kan ta vare på vår kulturhistorie og bevare byggene. Er ikke det en bedre ende å starte i?

Når vi snakker om følelser, husker vi hvor fortvilet folket på Otterøya var da midlene til ny kirkegård gikk ut og inn av kommunens økonomiplan. De godtok ikke at deres kjære skulle bli gravlagt på Høknes gravlund. De ville ha dem rundt seg. Det løste seg til slutt, men enn om kirka skulle bli stengt? Hva da?

Om en skal følge tankerekka til biskopen fullt ut, trenger vel strengt tatt ikke Namsos kommune mer enn bykirka, Namdalseid kirke og Dun kirke. Er det slik vi vil ha det?

Før krigen saget de tømmer på Kongsmoen og etter stor dugnad ble langkirka ført opp. På 1970-tallet mobiliserte folket i Vassbotna til stordugnad. Det tok noen år, men nå har grenda et eget kapell. Å bygge kirker og samfunnshus var av stor betydning for samholdet og styrket identiteten. Vi har mange slike historier som dette i Namdalen.

Kirkebyggene er en del av vår felles kulturarv og må bevares. Gjennom livsløpet er det en viktig plass for de fleste av oss. Det er også et symbol på hva våre forfedre klarte å føre opp. Før vi ble et av verdens rikeste land, som blant annet gjør at det nevnte fondet sitter på milliardverdier.

Eller skal vi fortsette å bygge landet vårt slik at alt skal presses inn til store sentra?

