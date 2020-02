Sunniva Rognerud etter sykehus-striden: – Det spant av gårde på en litt uventet måte

NAMDALSAVISA

Det var nok dem som satte kaffen i vrangstrupen da de åpnet Trønder-Avisa lørdag 18. januar. Kommuneoverlege Sunniva Rognerud uttalte at hun er sterkt imot at Steinkjer kommune kan bli en del av opptaksområdet til Sykehuset Namsos. Hun advarte mot at pasienter sendes til Namsos, og dermed får dobbelt så lang reisevei som om de sendes til Levanger.

«I tillegg kommer de til et sykehus som har rekrutteringsproblemer, problemer med å holde på folk, problemer med å besette viktige stillinger, og i tillegg en vikarstafett når det gjelder overleger», sa Rognerud.

Hun understreket at hvis det virkelig haster, og du som pasient kommer til Namsos, og det oppdages der at du for eksempel må til St. Olavs, så er du allerede én time i feil retning.