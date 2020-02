Dødsulykke da to vogntog frontkolliderte

NAMDALSAVISA

SNÅSA: Søndag formiddag klokka 10.43 meldte politiet på Twitter at det hadde vært en alvorlig ulykke mellom to trailere på E6 ved Hammer i Snåsa.

– Det er to trailere som har kollidert front mot front, forteller Rune Brandmo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Det begynte å brenne i den ene traileren etter kollisjonen, og operasjonslederen forteller at brannvesen og politi akkurat har kommet til stedet. Det jobbes nå med brannslukking og frigjøring.

Det er også bekreftet at det skal være snakk om ei dødsulykke.

– Det er to personer som har omkommet. E6 er fullstendig stengt, og nødetatene jobber på stedet, sier operasjonsleder Frank Brevik til Trønder-Avisa.

Det er sjåførene av de to vogntogene som nå er bekreftet omkommet.

E6 er nå stengt, og det er omkjøring via fylkesveg 763. E6 vil bli stengt over et lengre tidsrom.